Trolls World Tour in uscita ad aprile al posto di No Time To Die

Il sequel di Trolls, Trolls World Tour, targato DreamWorks Animation e Universal Pictures, uscirà nelle sale americane il 10 aprile, data in cui inizialmente Universal e MGM avrebbero dovuto lanciare il venticinquesimo capitolo su grande schermo di James Bond, No Time To Die, ora slittato a novembre a causa dell'emergenza Coronavirus.

Al momento Trolls World Tour è l'unico film al mondo in uscita in quello slot ad aprile, insieme a Il giardino segreto, di StudioCanal.

Trolls World Tour segue le vicende di Poppy e Branch mentre intraprendono un'avventura che li porterà ben oltre ciò che hanno già visto prima. Poppy (Anna Kendrick) e Branch (Justin Timberlake) scoprono che sono solo una delle diverse Tribù di Troll sparse in sei diverse terre, ognuna dedicata a sei diversi tipi di musica: funk, country, techno, classica, pop e rock. Il loro mondo sta per diventare molto più grande e molto più rumoroso.



La malvagia regina Barb, aiutata da King Thrash, vuole distruggere tutti gli altri tipi di musica per lasciare che il rock regni sovrano. Con il destino del mondo in gioco, Poppy e Branch, insieme ai loro amici, visiteranno le altre terre per poter unire tutti i Troll in armonia.

Su Everyeye potete trovare il trailer di Trolls World Tour e i character poster di Poppy e Branch e gli altri personaggi del film.

Il cast vocale è composto da Anna Kendrick, Justin Timberlake, James Corden, Ozzy Osbourne, Rachel Bloom e Anderson Paak.

L'uscita è quindi ufficializzata al prossimo 10 aprile.