Trolls World Tour uscirà contemporaneamente in sala e on demand a causa del coronavirus

Il coronavirus ha inevitabilmente condizionato, tra le altre cose, anche l'intera stagione cinematografica: tantissime sono le uscite rinviate o annullate, così come le riprese ferme fino a nuovo ordine. Universal, dal canto suo, ha deciso di rischiare una soluzione inedita per il suo Trolls World Tour.

Il film prodotto in collaborazione con Dreamworks, la cui uscita era inizialmente prevista per lo scorso febbraio e slittata poi ad aprile, uscirà infatti sia in versione on demand che in sala: questo, ovviamente, se le condizioni non imporranno un rinvio anche di quest'uscita.

Aprile, d'altronde, è ancora sufficientemente lontano da far sperare che per allora l'emergenza possa essersi ammorbidita al punto tale da consentire l'apertura delle sale cinematografiche, ma è ovviamente troppo presto per poter fare previsioni concrete in tal senso.

Sempre in virtù della situazione relativa al coronavirus Universal ha anche deciso di anticipare sensibilmente l'uscita per il mercato on demand statunitense di altri suoi titoli come The Invisible Man, The Hunt ed Emma, che saranno disponibile da questo weekend per il noleggio di 48 ore al prezzo di 19.99 dollari.

Vedremo se ci saranno aggiornamenti relativi all'uscita del sequel del film d'animazione del 2016: nell'attesa di queste, dunque, possiamo ovviamente dare un nuovo sguardo all'ultimo trailer di Trolls World Tour.