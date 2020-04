Trolls World Tour: Il sequel animato dei trolls esce oggi in streaming

Dopo il grande successo del capitolo originale I Trolls del 2016, la Universal Pictures non si è arresa alla pandemia di Coronavirus e ha distribuito Trolls World Tour sulle maggiori piattaforme streaming.

Il nuovo film della Dreamworks Animation è disponibile da oggi su Sky, TimVision, Apple TV, Google Play, Rakuten e Google Play: per vederlo, vi basterà cliccare sul link evidenziato, tramite il quale accederete a tutte le piattaforme. La coraggiosa operazione, pensata per rafforzare il mercato ora che tutte le sale cinematografiche sono costrette alla chiusura, segue quella già fortunata che sempre Universal ha pensato per altri titoli della sua offerta stagionale, come Emma e L'Uomo Invisibile.

Il film vede il ritorno di Anna Kendrick e Justin Timberlake in un'avventura che porterà i protagonisti Poppy e Branch a fare la conoscenza di altre sei nuove tribù di Troll sparse su altrettante terre diverse, ognuna delle quali si esprime attraverso un differente tipo di musica: dal funk al country, dalla techno alla classica passando per il pop e il rock. Il mondo conosciuto nel primo film è destinato quindi a diventare molto più grande e soprattutto molto più rumoroso, mentre la regina Barb (Rachel Bloom), aiutata da suo padre Re Thrash (Ozzy Osbourne), vuole distruggere tutti gli altri tipi di musica per far sì che il rock regni sovrano.

Ricordiamo che il cast di doppiatori in versione originale include performance di Mary J. Blige, George Clinton e Anderson Paak, con il premio Oscar Sam Rockwell nei panni di Hickory e Flula Borg nel ruolo di Dickory. Il doppiaggio italiano sarà impreziosito dalla presenza di diversi cantanti italiani, tra i quali Francesca Michielin, Stash, Elodie e Sergio Sylvestre.

Se siete curiosi e volete un assaggio di ciò che vi aspetta, vi rimandiamo alla prima clip di Trolls World Tour.