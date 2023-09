Trolls Band Together, il nuovo trailer: c'è la prima canzone degli 'N Sync dopo 20 anni!

Sono passati parecchi mesi dal primo trailer di Trolls Band Together, ma finalmente DreamWorks ha deciso di aggiornare i fan pubblicando un nuovo filmato promozionale in vista del debutto nelle sale del film per tutta la famiglia.

L'occasione per festeggiare è doppia, dato che come potete vedere nel player disponibile all'interno dell'articolo, il trailer di Trolls Band Together include anche la prima canzone degli 'N Sync in 20 anni, intitolata "Better Place" e in uscita il 29 settembre prossimo.

Nell'ultimo capitolo della serie Trolls, Anna Kendrick e Justin Timberlake tornano come voci della regina Poppy e Branch, che ora sono ufficialmente una coppia. Ma prima che la loro relazione possa fare dei sostanziali passi in avanti, Poppy scopre che Branch ha un passato segreto, in cui era membro della sua boy band preferita, i BroZone. I suoi quattro fratelli, Floyd (Troye Sivan), John Dory (Eric André), Spruce (Daveed Diggs) e Clay (Kid Cudi), formarono la band insieme a Branch, ma si sciolsero quando lui era bambino. Ma quando Floyd viene rapito per il suo talento musicale da una band rivale, composta da Velvet (Amy Schumer) e Veneer (Andrew Rannells), Branch e Poppy iniziano un viaggio per salvarlo e riunire nuovamente la famiglia.

Il trequel è diretto da Walt Dohrn e Tim Heitz, con Gina Shay come produttrice. Il cast vocale corale include anche Camila Cabello nel ruolo di Viva, Zosia Mamet nel ruolo di Crimp, RuPaul nel ruolo di Miss Maxine, Zooey Deschanel nel ruolo di Bridget, Christopher Mintz-Plasse nei panni di Gristle, Aino Jawo e Caroline Hjelt nei panni di Satin e Chenille, Anderson .Paak nei panni di Prince D, Ron Funches nei panni di Cooper, Kunal Nayyar nei panni di Guy Diamond e Kenan Thompson nei panni di Tiny Diamond.

Trolls Band Together, di Universal Pictures e DreamWorks Animation, uscirà nei cinema il 17 novembre 2023. Per altri contenuti recuperate la recensione di Trolls: World Tour, il precedente episodio della saga.