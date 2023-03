Trolls Band Together, il nuovo trailer è un omaggio alla cultura vintage

Il canale YouTube di Universal Picture ha appena pubblicato il trailer ufficiale di Trolls Band Together, il terzo capitolo della saga iniziata nel 2016. Stando alle parole del regista Walt Dorhn, il film sarà "pieno zeppo di sorprese, musica, nuove ambientazioni e personaggi inediti".

Tra i doppiatori che rientrano nel progetto ricordiamo Kid Cudi, Daveed Diggs, Amy Schumer e Camila Cabello, protagonista del film Amazon Cenerentola; inoltre, anche Justin Timberlake e Anna Kendrick sono tornati per il nuovo trailer.

Ecco la sinossi della pellicola: "Dopo due film basati su dimostrazioni di amicizia e coraggiosi flirt, Poppy (Kendrick) e Branch (Timberlake) sono ora ufficialmente (e finalmente) una coppia. Man mano che si fanno più vicini, però, Poppy scopre che Branch ha un passato segreto. Un tempo faceva parte della sua boyband preferita, BroZone, insieme ai quattro fratelli Floyd (Sivan), John Dory (André), Spruce (Diggs) e Clay (Cudi). BroZone si è sciolto quando Branch era ancora un bambino, così come la famiglia, e da allora Branch non ha più visto i suoi fratelli. Ma quando il fratello di Branch, Floyd, viene rapito a causa del suo talento musicale da una coppia di nefandi, malvagi popstar – Velvet (Schumer) e Veneer (Rannells), – Branch e Poppy intraprendono un viaggio duro ed emozionante per riunire gli altri fratelli e salvare Floyd da un destino addirittura peggiore rispetto al tramonto della cultura pop". Ne deriva una generale nostalgia per il fenomeno "vintage" delle boyband, pur senza generare una frattura con il tema generale della storia.

Il film debutterà in sala il 17 novembre 2023. Se non l'avete ancora letta, ecco la recensione di Trolls: World Tour, il secondo capitolo del franchise.