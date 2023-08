Trolls 3, il nuovo trailer conferma: l'uscita è rinviata o confermata?

Trolls 3 - Tutti insieme torna a stuzzicare i fan con un nuovo trailer che svela una novità sull'uscita nelle sale del film d'animazione prodotto da DreamWorks Animation e distribuito da Universal. Il nuovo sequel di Trolls rappresenta un passaggio delicato per DreamWorks dopo il flop di Ruby Gillman, la ragazza con i tentacoli.

Trolls 3 - Tutti insieme uscirà alla fine del 2023 e diventerà il quinto franchise DreamWorks a trasformarsi in trilogia dopo Shrek, Madagascar, Kung Fu Panda e Dragon Trainer. Nonostante lo sciopero di attori e sceneggiatori, Trolls 3 uscirà regolarmente nelle sale.



Il teaser di 30 secondi, che mostra una conversazione tra Branch (Justin Timberlake) e Poppy (Anna Kendrick), pubblicato sui social conferma la data del 17 novembre. È stato inoltre pubblicato uno spot di 10 secondi che mostra un diverso gruppo di Troll che balla insieme al ritmo di I Want You Back degli NSYNC, con l'iconica boy band degli anni '90 pronta a riunirsi nel sequel con la presenza di Timberlake fra i doppiatori del cast.



La promozione potrebbe essere condizionata dagli scioperi e DreamWorks Animation dovrà cercare di superare anche questo ostacolo per cercare di trarre il massimo successo da un film che arriva in un periodo piuttosto complicato per la casa di produzione.

