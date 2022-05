Trolls 3, pioggia di glitter per i nuovi poster del film d'animazione Dreamworks

Lo scorso anno vi avevamo anticipato il ritorno di Trolls al cinema con il terzo capitolo della saga animata targata Dreamworks, e oggi questi nuovi poster ci ricordano che manca sempre meno.

Viviamo in una grande epoca per l'animazione, che può ormai vantare produzioni di buona qualità (a volte anche eccelse) provenienti dai più diversi studi d'animazione, da differenti parti del mondo.

E spesso, quando un titolo va particolarmente bene al botteghino e ottiene un riscontro piuttosto positivo da parte di critica e pubblico, nascono dei franchise che durano a lungo nel tempo, come accaduto ad esempio per la saga di Toy Story (che ci regalerà ancora emozioni con il film Lighyear) firmata Disney Pixar, o la trilogia di Dragon Trainer targata Dreamworks (che ha generato anche uno spin-off televisivo).

Tra questi però troviamo anche Trolls, sempre proveniente da casa Dreamworks/Universal, che il prossimo novembre arriverà a quota tre lungometraggi animati. E proprio di Trolls 3 vediamo oggi in anteprima dal Licensing Expo dei nuovi, scintillanti poster (che trovate in calce alla notizia) che ci ricordano che presto avremo di nuovo a che fare con queste colorate bestioline.

Al momento non sappiamo ancora nulla sulla trama della pellicola, né da chi sarà composto il cast di Trolls 3, ma è difficile immaginare il film senza le voci di Anna Kendrick e Justin Timberlake, che quasi sicuramente dovrebbero far ritorno anche per questo capitolo. Vedremo, però, cosa accadrà.

E voi, quanto attendete Trolls 3? Fateci sapere nei commenti.