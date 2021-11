Trolls 3, annunciata l'uscita del nuovo capitolo della saga animata targata Universal

Universal Pictures sta pianificando il calendario delle uscite per i prossimi anni, e tra i titoli presenti c'è anche il terzo film nella saga d'animazione Trolls: vediamo quando arriverà nelle sale.

Quando si parla di lungometraggi d'animazione di grande successo, è quasi sempre Disney che salta per prima alla mente, ma la Casa di Topolino non è l'unica compagnia ad avere grandi titoli animati.

Universal Pictures, ad esempio, ha sfornato alcuni tra i più apprezzati e remunerativi franchise d'animazione in circolazione grazie a case di produzione come DreamWorks e Illumination, e tra un Dragon Trainer e un Cattivissimo Me ha trovato spazio anche la saga di Trolls, che è ora giunta al suo terzo capitolo.

Terzo capitolo che arriverà sugli schermi nel giro di un paio di anni, perché Universal ha ufficialmente annunciato l'uscita Trolls 3 per il 17 novembre 2023, in esclusiva nelle sale cinematografiche.

Sebbene infatti il secondo film del franchise Trolls World Tour sia stato un grande successo anche considerando il periodo e le modalità di distribuzione (Trolls 3 ha avuto un'uscita ibrida, arrivando contemporaneamente in sala e in streaming in piena emergenza COVID), questa volta si tornerà a prediligere il grande schermo, con almeno una finestra di 17 giorni prima della sua distribuzione in VOD.

Al momento non abbiamo informazioni in merito al possibile cast del film, sul regista o anche solo sul titolo ufficiale. Sappiamo, tuttavia, che Trolls 3 se la vedrà al botteghino americano con la commedia di John Krasinski e Ryan Reynolds prodotta da Paramount e un fllm d'animazione Disney il cui titolo non è ancora stato reso noto.