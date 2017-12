Trolls 2 cambia la data d'uscita al cinema, da febbraio slitta ad aprile 2020

ha una nuova data d'uscita, leggermente posticipata da DreamWorks e Universal , rispetto a quella prevista: da febbraio di passa ad aprile 2020.

E dunque il secondo capitolo del film dedicato ai piccoli Troll colorati, le cui voci originali sono - parlando dei protagonisti - di Anna Kendrick e Justin Timberlake, arriverà in sala il 17 aprile 2020 invece che il 14 febbraio, come precedentemente annunciato.

Trolls 2: Can’t stop the feeling tornerà e gli attori del primo film presteranno nuovamente le voci ai coloratissimi personaggi canterini.

Il primo Trolls fu diretto da Mike Mitchell e Walt Dohrm, fa partire da un script di Erica Rivinoja. Il film ha guadagnato, a livello globale, l'impressionante cifra di 340 milioni di dollari e nel cast vocale c'erano anche: Russell Brand (Arthur), James Corden (The Late Late Show with James Cordon), Kunal Nayyar (The Big Bang Theory), Ron Funches (Undatable), Icona Pop, Gwen Stefani, Zooey Deschanel (The New Girl), Christopher Mintz-Plasse (How to Train Your Dragon), Jeffrey Tambor (Transparent), Christine Baranski (The Good Wife), Quvenzhané Wallis (12 Anni Schiavo) e John Cleese (Un Pesce di nome Wanda).

