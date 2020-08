Trollhunters: Rise of the Titans, il film di Guillermo del Toro sarà su Netflix nel 2021

DreamWorks Animation e Netflix hanno annunciato per il 2021 l'uscita del film Trollhunters: Rise of the Titans di Guillermo del Toro, attualmente in fase di produzione. Il film d'animazione è ambientato nel mondo creato dal regista nella trilogia Tales of Arcadia, la cui terza serie Wizards è in streaming da venerdì 7 agosto.

La trilogia, lanciata nel 2016 con la serie Trollhunters e proseguita con 3Below (titolo italiano 3 in mezzo a noi), è ambientata nel borgo immaginario di Arcadia, e ha per protagonisti tre amici che scoprono che sotto la città è in atto una battaglia tra troll buoni e cattivi.

"Il team di Trollhunters si è impegnato, circa dieci anni fa, a cercare di spostare i confini dell'animazione 3D in CGI realizzata per la TV" ha dichiarato Guillermo del Toro in una nota. "Abbiamo creato una vasta trilogia di mitologia e personaggi interconnessi che abbiamo sempre sperato potesse culminare con una reunion all-star. [...] Siamo molto orgogliosi di Tales of Arcadia e fortemente desiderosi di offrire al pubblico uno spettacolare finale."

Fanno parte del cast di Trollhunters: Rise of the Titans, tra gli altri, Emile Hirsch, Lexi Medrano, Charlie Saxton, Kelsey Grammer, Alfred Molina, Steven Yeun, Nick Frost, Colin O'Donoghue, Diego Luna, Tatiana Maslany, Cole Sand e Nick Offerman. Il film è diretto da diretto da Johane Matte, Franisco Ruiz Velasco e Andrew L. Schmidt, da una sceneggiatura di Marc Guggenheim e Dan e Kevin Hageman, anche produttori esecutivi insieme allo stesso del Toro.

