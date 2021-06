Trollhunters: Rise Of The Titans, arriva su Netflix il nuovo film di Guillermo Del Toro

Sapevamo dalla scorsa estate che era in produzione il nuovo film Netflix di Guillermo Del Toro, e ora è ufficiale anche la data di uscita: Trollhunters: Rise Of The Titans sarà in streaming dal prossimo 21 luglio. Il film d'animazione è ambientato nel mondo creato dallo stesso Del Toro con la trilogia tv Tales Of Arcadia.

Nella serie animata, vincitrice di un Emmy, Arcadia è apparentemente una città normale, ma si trova al centro di linee magiche e mistiche che la rendono un nesso per molte battaglie tra creature ultraterrene come troll, alieni e maghi. Ora, gli eroi della serie Trollhunters si uniscono nella loro avventura più epica di sempre, in cui dovranno combattere l'Ordine Arcano per il controllo della magia che li lega tutti.

Nella giornata di martedì Netflix ha pubblicato un nuovo trailer ufficiale di Trollhunters: Rise Of The Titans, che possiamo vedere anche all'interno della notizia. Il film è scritto da Guillermo Del Toro, insieme a Marc Guggenheim, Dan Hageman e Kevin Hageman, che sono anche produttori esecutivi, insieme a Chad Hammes.

Il cast vocale di Trollhunters: Rise Of The Titans comprende Emile Hirsch, Lexi Medrano, Charlie Saxton, Kelsey Grammer, Alfred Molina, Steven Yeun, Nick Frost, Colin O'Donoghue, Diego Luna, Tatiana Maslany, Cole Sand, Nick Offerman, Fred Tatasciore, Brian Blessed, Kay Bess, Piotr Michael, James Hong, Tom Kenny, Angel Lin, Amy Landecker, Jonathan Hyde, Bebe Wood, Laraine Newman, Grey Griffin e Cheryl Hines.

Per altri approfondimenti, puoi dare un'occhiata alla nostra recensione della terza stagione di Trollhunters, mentre nella nostra gallery sono disponibili alcune immagini del film.