Troll: nuovo trailer ufficiale per l'inquietante dark fantasy di Netflix!

Troll è il nuovo fantasy originale di Netflix presentato qualche tempo fa in occasione della Geeked Week, e in questi minuti è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer ufficiale pubblicato sui canali del servizio di streaming on demand.

Nella remota montagna di Dovre, una gigantesca creatura intrappolata per migliaia di anni si risveglia distruggendo tutto ciò che incontra sul suo cammino verso la capitale della Norvegia. Come fermare qualcosa che dovrebbe esistere solamente nel folklore norvegese?

Il film, in uscita in esclusiva su Netflix a partire dal prossimo 1 dicembre, è diretto da Roar Uthaug, regista di fama internazionale già autore di Tomb Raider e The Wave, e ha come protagonista Ine Marie Wilmann nel ruolo principale: nel cast anche Kim Falck, Mads Sjøgård Pettersen e Gard Eidsvold. Espen Aukan è lo sceneggiatore, con la produzione affidata a Espen Horn e Kristian Strand Sinkerud di Motion Blur: Motion Blur è stata fondata nel 2002, e l'obiettivo dello studio è quello di essere il leader scandinavo nella produzione di film e serie TV di genere per un pubblico internazionale. Tra le produzioni più famose dello studio ricordiamo Post Mortem: Nessuno muore a Skarnes (2021), Cadaver (2020), Amundsen (2019), The 12th Man (2018) e la serie TV Oil Fund (2018).

Troll, lo ripetiamo, uscirà dall'1 dicembre prossimo in esclusiva su Netflix. Per altri contenuti guardate il poster ufficiale di Troll.