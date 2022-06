Troll, un essere monumentale si risveglia nel teaser del nuovo film Netflix

Settimana di grosse novità in casa Netflix: la Geeked Week è ormai entrata nel vivo e le sorprese sono ovviamente all'ordine del giorno, con la nota piattaforma streaming che non sta certo lesinando in fatto di annunci, trailer e anticipazioni di vario genere, tra cui quelle riguardanti un nuovo film norvegese, Troll.

Annunciato durante la prima giornata della Geeked Weed dedicata ai lungometraggi (seguita a quella di ieri, durante la quale ci si è focalizzati sulle serie TV), Troll è il nuovo lavoro di Roar Uthaug, già regista del Tomb Raider del 2018 con protagonista Alicia Vikander.

Dopo aver lavorato alle nuove avventure di Lara Croft, dunque, Uthaug torna per presentarci questo film di cui sappiamo ben poco, a partire da un cast ancora avvolto nel mistero e da una trama che Netflix stessa ci presenta in maniera piuttosto essenziale, parlandoci semplicemente di un gruppo di eroi chiamato a far sì che un monumentale e feroce essere leggendario non porti sterminio e distruzione dopo il suo risveglio.

Risveglio che ci viene mostrato in questo breve teaser, che in effetti sembrerebbe promettere piuttosto bene: cosa ne pensate? Vi incuriosisce questo Troll? Diteci la vostra nei commenti! A proposito di Roar Uthaug, comunque, qui trovate la nostra recensione di Tomb Raider.