Triplets, Arnold Schwarzenegger sul sequel mai realizzato: 'Ecco di chi è colpa'

Nel lontano 2017, Arnold Schwarzenegger annunciò che la sceneggiatura di Triplets era quasi pronta. A distanza di cinque anni, l'attore si toglie qualche sassolino della scarpa sul sequel di I Gemelli.

Per Schwarzenegger la colpa è da attribuire a Jason Reitman, figlio del regista Ivan Reitman che diresse il primo film del 1988:“Jason Reitman ha interrotto il progetto da quando suo padre è morto", ha detto Schwarzenegger. Nel sequel del film con Schwarzenegger e Danny DeVito nei panni di una coppia di gemelli che si ritrova dopo anni, sarebbe stata coinvolta la Montecito Picture Co., la società di proprietà di Reitman, che avrebbe lavorato per Triplets, inizialmente, nelle vesti di produttore. Invece nel corso del 2021, Reitam avrebbe preso le redini del film come regista. Le riprese, previste per il 2022, furono interrotte dalla morte di Ivan Reitman all'età di 75 anni.

“Avrei davvero voluto girare il film, anche Danny DeVito voleva farlo - ha detto Schwarzenegger a THR - Abbiamo avuto il finanziamento. Quando suo padre è morto, Jason ha detto: 'Non mi è mai piaciuta l'idea' e l'ha messa da parte”. La delusione per Triplets però non ha spento l'entusiasmo dei due attori che sono pronti a lavorare ancora insieme

Schwarzenegger approderà sul piccolo schermo per la sua prima serie TV Netflix Fubar nelle vesti di un ex agente della CIA come mostra il trailer di Fubar.