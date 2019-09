Trionfo Joker: 8 minuti di applausi a Venezia per il film di Todd Philips

La premiere del Joker di Todd Philips con Joaquin Phoenix nei panni del celebre villain di Batman era sicuramente uno degli eventi più attesi di questo Festival di Venezia, e a giudicare dalla reazione dei presenti in sala l'attesa sembrerebbe esser stata pienamente ripagata.

Al film di Philips è stato infatti riservato il trattamento che spetta alle grandi opere d'autore: ben otto minuti di standing ovation sono infatti stati tributati al lungometraggio dai giornalisti presenti in sala, entusiasti dell'opera e, ovviamente, della performance di Phoenix che già dai trailer sembrava destinata ad incantare il pubblico. Il nome dell'attore di Her e Il Gladiatore gira già insistentemente come probabile vincitore dell'Oscar al Miglior attore per i prossimi Academy Awards.

Un cinecomic che non vuole essere un cinecomic: questo il parere più diffuso su Joker dopo l'anteprima mondiale di Venezia, con la stampa di tutto il mondo che parla entusiasta del carattere unico del film di Philips, ben distante dalle visioni del personaggio che già abbiamo potuto ammirare nelle versioni interpretate da Nicholson, Ledger e Leto. Il regista stesso, d'altronde, aveva confermato in conferenza stampa a Venezia di aver voluto mettere in scena un Joker completamente nuovo.

L'entusiasmo, comunque, sembra essere condiviso anche dagli utenti di Rotten Tomatoes: sul noto sito di recensioni Joker ha infatti esordito con un roboante 85% di gradimento.