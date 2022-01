Trilogia del Cornetto, vedremo mai dei sequel? Risponde Simon Pegg

I tre film diretti da Edgar Wright e scritti da Simon Pegg conosciuti come la Trilogia del Cornetto sono alcune delle pellicole più amate dai fan, che sperano di vedere prima o poi una quarta avventura. Ora è lo stesso Pegg a rispondere a questa speranza del pubblico.

L’attore ha recentemente spiegato come, nonostante il suo amore per tutti quei personaggi, lui e Wright preferiscano avventurarsi in territori inesplorati piuttosto che rivivere il passato. Se messo alle strette, tuttavia, vestirebbe di nuovo i panni di Gary King, il suo personaggio nel film La fine del mondo. Qualche anno fa Pegg aveva anche rivelato la possibile trama di un sequel di Hot Fuzz, ma il progetto non ha visto mai la luce.



"Mi piacerebbe interpretare di nuovo Gary King da La fine del mondo perché mi è piaciuto molto interpretare quel personaggio", ha confermato Pegg a SlashFilm. "Edgar ed io tendiamo a non soffermarci sul passato. Non facciamo sequel dei nostri film perché vogliamo sempre fare cose diverse. E le persone ci chiedono sempre dei sequel e noi diciamo di no. Io penso che sarà sempre così, ma in un tipo di scenario immaginario in cui abbiamo fatto un sequel, farei sicuramente una specie di sequel post-apocalittico de La fine del mondo con Gary in una landa selvaggia con i suoi amici che combattono".



La trilogia è composta da Shaun of the Dead che è il film horror, Hot Fuzz quello di d'azione e La Fine del Mondo è stata l'avventura di fantascienza. Pegg ha continuato osservando come i film abbiano il potenziale intrinseco di ottenere sequel, anche se non li avrebbero mai realizzati.

"Hot Fuzz si presta decisamente a un sequel perché è davvero una storia di origine", ha sottolineato Pegg. "Riguarda quei due poliziotti e c'è un motivo per cui il titolo è alla fine del film. È perché a quel punto sono diventati questi due super poliziotti. Ma come ho detto, io e Edgar non vogliamo tornare sulle nostre idee per soldi. Ci piacerebbe andare avanti e fare altre cose".



Vi lasciamo con la nostra ode alla Trilogia del Cornetto, fateci sapere nei commenti se a voi piacerebbe vedere dei sequel in futuro, anche se Pegg non sembra essere di questo avviso.