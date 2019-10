Trick 'r Treat, il regista Michael Dougherty torna a parlare di un sequel

Dalla sua uscita nel 2007, Trick 'r Treat è diventato un film di culto tra gli appassionati dell'horror. L'idea di un sequel circola ormai da anni e il film era stato annunciato in lavorazione già nel 2013, ma nel frattempo se ne sono perse le tracce. Il regista Michael Dougherty è tornato recentemente a parlarne.

Intervistato da Comicbook in occasione dell'uscita in home video di Godzilla: King of Monsters, che ha incassato più di 100 milioni in patria, Dougherty ha risposto anche alle immancabili domande su Trick 'r Treat (in italiano noto col titolo La Vendetta di Halloween).

"Cavoli, è di nuovo quel periodo dell'anno" ha scherzato il regista. "Sembra che sia diventata la nuova tradizione di Halloween: chiedi a Mike di Trick 'r Treat 2! Ascolta, sono incuriosito dall'idea e dipende tutto da Legendary Pictures. Sono passati alcuni anni da quando ne abbiamo parlato per la prima volta e da allora sono cambiate un po' di cose. Hanno ancora la proprietà, lo adorano e c'è una lunga serie di merchandising basata sul film, ma la palla è nella loro metà campo. Nel momento in cui annunciano di essere interessati e pronti a partire, vedremo se le stelle si allineano."

Si tratta senza dubbio di un'apertura, anche se Michael Dougherty, in un altro passaggio dell'intervista, dichiara le sue perplessità sulla dilagante "moda" dei sequel. "Allo stesso tempo, penso ci sa qualcosa da dire sul non realizzare un seguito. In un business ossessionato da franchising, spin-off, prequel e sequel, forse ci sarebbe qualcosa da dire sull'idea di lasciarlo da solo."

Nulla di fatto, insomma. In attesa di novità ufficiali sul film, rileggi qui la recensione di Trick 'r Treat.