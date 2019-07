Il tributo dei Vendicatori a Tony Stark nella scena eliminata di Avengers: Endgame. Video

USA Today ha pubblicato in esclusiva una toccante scena eliminata tratta Avengers: Endgame. Il film dei fratelli Russo si prepara a debuttare in home video il 14 agosto in formato digitale e il 4 settembre nei negozi.

Attenzione, seguono spoiler su Avengers: Endgame.

Come potete vedere in calce alla notizia, la scena prosegue le sequenza della morte di Tony Stark anche dopo i suoi ultimi momenti con Spider-Man e Pepper Potts mostrandoci la reazione di tutti i membri dei Vendicatori presenti: da Occhio di Falco e Captain Marvel passando per i Guardiani della Galassia, Captain America e Doctor Stronge, tutti si inginocchiano per porgere il loro saluto al loro compagno caduto in battaglia.

"E' una scena bellissima con performance in movimento, ma l'abbiamo girata prima del funerale di Tony Stark" hanno commentato Joe e Anthony Russo. "La scena del funerale poi è diventata un riflessione emotiva più importante per la morte di Tony."

La scena "Avengers in ginocchio" è una delle sei sequenze eliminate dalla versione finale di Avengers: Endgame che saranno presenti nella versione home video insieme a “Bacche di Gojii ,” “Bombe a bordo,” “Il peggior esercito della Galassia,” “Hai sempre vissuto qui,” “Tony e Howard”. Per ulteriori approfondimenti sul film leggete la nostra recensione di Avengers: Endgame.