Ecco il tributo a Stan Lee durante la terza stagione di Jessica Jones

La morte di Stan Lee, avvenuta lo scorso novembre, ha inevitabilmente colpito al cuore tutti i prodotti che recano il marchio Marvel, dal cinema alle serie TV. Una ad una, dunque, tutte le produzioni hanno voluto ricordarlo in qualche modo.

Al cinema abbiamo assistito, ad esempio, al logo della Marvel composto dai vari cameo di Lee nei film del Marvel Cinematic Universe: è accaduto all'inizio di Captain Marvel, primo film della serie ad uscire dopo la morte di 'The Man'.

La situazione per quanto riguarda le serie TV è stata sicuramente più complessa, considerando che praticamente tutte le serie Marvel distribuite da Netflix sono state cancellate dai piani della piattaforma. L'ultima superstite è stata Jessica Jones, la cui terza stagione ha quindi tributato il proprio omaggio a Stan Lee dopo i titoli di coda, con un semplice quanto elegante "In loving memory of Stan Lee".

Dalle serie TV Marvel, comunque, il tributo al Sorridente era già arrivato tramite le parole di Jeph Loeb, capo di Marvel Television. "E questo è il motivo per cui avete amato i personaggi Marvel, perché Stan ha creato un mondo nel quale lui e il resto del bullpen potessero giocare con l'universo Marvel. Il che spiega a noi giovani che arriviamo a scrivere per la Marvel o a disegnare o produrre altri show televisivi che saremo sempre parte della storia, e che potremo essere nell'universo Marvel ogni volta che vorremo" aveva scritto Loeb.

La terza stagione di Jessica Jones si è rivelata piena di sorprese: tra gli easter-egg scoperti ce n'è uno su Captain America, mentre altri riguardano Iron Fist e addirittura Spider-Gwen!