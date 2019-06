Un tributo ai caduti di Avengers: Endgame nella versione steelbook del film

Nella versione in steelbook del dvd di Avengers: Endgame è contenuto un esclusivo tributo agli eroi caduti nel film campione d'incassi diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo, seguito di Avengers: Infinity War e penultimo atto conclusivo della Fase 3 del Marvel Cinematic Universe, che volterà pagina dopo Spider-Man: Far From Home.

L'omaggio sarà dedicato a Iron Man (Robert Downey Jr.) e Vedova Nera (Scarlett Johansson) i due personaggi principali che in Endgame non sopravvivono nella lotta contro Thanos per salvare il pianeta Terra.

Nel retro ci sono alcuni personaggi come Spider-Man (Tom Holland), Black Panther (Chadwick Boseman) e Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), tra le innumerevoli vite ripristinate quando Hulk (Mark Ruffalo) indossa il Guanto dell'Infinito per invertire lo schiocco di Thanos (Josh Brolin) che ha cancellato metà della popolazione mondiale.



Vedova Nera muore recuperando la Gemma dell'Anima da Vormir, sacrificandosi per un scambio eterno e irreversibile.

"Capisco che fosse un personaggio amato e nessuno di noi vuole che i nostri eroi muoiano. Ma questa è la naturale fine del suo viaggio" ha spiegato Christopher Markus.

Allo stesso modo Iron Man morirà sacrificandosi nella battaglia finale dopo aver schioccato le dita per distruggere Thanos.

"Tony Stark passa dall'essere un playboy e uomo d'affari ad un padre di famiglia disposto a sacrificare la propria vita" spiega Stephen McFeely.

Endgame ha superato Titanic ed è diventato il secondo film con il maggior incasso nella storia del cinema. Ora il divario da Avatar è di poco superiore ai 70 milioni di dollari.