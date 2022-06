Tribeca Festival 2022: in giuria Jessica Alba, Pam Grier, Darren Aronofsky e Daryl Hannah

Nominata la giuria per il Tribeca Film Festival 2022: la 21esima edizione del festival dedicato al cinema indipendente che si tiene ogni anno a New York avrà oltre 60 giurati distribuiti nelle 18 categorie in cui è articolata l'ormai celebre manifestazione.

La prossima edizione del Tribeca Film Festival si terrà tra l'8 e il 19 giugno, data in cui saranno annunciati i vincitori di ogni categoria. Scopriamo insieme chi saranno i giurati del festival che prenderà il via nei prossimi giorni!

Per quanto riguarda i premi relativi alle produzioni indipendenti statunitensi la giuria sarà composta dallo sceneggiatore e autore tv Alan Zweibel, dagli attori Aidan Quinn e Anne Archer, dalla regista Rose Troche e dalla produttrice e regista Oge Egbuonu, mentre a giudicare le produzioni internazionali saranno gli attori Rosanna Arquette, Lucy Boynton e Anthony Edwards, il regista e sceneggiatore Azazel Jacobs e la regista e attrice iraniana Niki Karimi.

Jessica Alba, Darren Aronofsky e Daryl Hannah sono stati chiamati a far parte del Premio Human/Nature insieme a Kathryn Murdoch e Kate Marvel: il premio introdotto in questa edizione andrà al "progetto che illuminerà al meglio le urgenti questioni ambientali del nostro tempo".

A decidere chi si aggiudicherà il 10° premio Nora Ephron, creato per onorare lo spirito e la visione della leggendaria regista e autrice tra le donne che hanno cambiato il cinema, sarà una regia tutta al femminile composta dalla regista Amandla Stenberg e dalle attrici Pam Grier e Lisa Addario.

Tra le varie giurie del festival ci sarà anche quella dedicata ai videogiochi, introdotta lo scorso anno: nelle giornate del festival si terrà inoltre il Tribeca Games Spotlight con interessanti novità videoludiche!