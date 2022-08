Triangle of Sadness: ecco il trailer del film vincitore della Palma d'oro

Il vincitore del Festival di Cannes 2022, Triangle of Sadness, sta per arrivare sui nostri schermi, e in occasione della presentazione in altri mercati esteri, Neon ha pubblicato il trailer ufficiale del film, che troverete in cima all'articolo.

La satira sociale creata da Ruben Östlund vede tra i protagonisti Harris Dickinson e Charlbi Dean che interpretano Carl e Yaya, una coppia di celebrità che viene invitata a una crociera di lusso per super ricchi. Tutto appare subito patinato e instagrammabile, ma la magia finisce presto: i passeggeri finiscono infatti su un'isola deserta, e si ritrovano a dover lottare per la sopravvivenza.

Insieme ai già citati protagonisti, nel cast di sono anche l'attrice danese Vicki Berlin, Henrik Dorsin, Zlatko Burić, Jean-Christophe Folly, Iris Berben, Sunnyi Melles, Amanda Walker, Oliver Ford Davies, Dolly De Leon, Arvin Kananian, Carolina Gynning e Ralph Schicha.

Questi sono sicuramente anni incredibili per Neon, che con Triangle of Sadness si è ritrovato a trionfare per la terza volta a Cannes, dopo Titane di Julia Ducournau e Parasite di Bong Joon-ho. Ma i record non finiscono qui: con questa vittoria Ruben Ostlund è entrato nella leggenda, diventando uno dei 9 registi della storia a vincere ben due volte la Palma d'oro.

Adesso, Triangle of Sadness si prepara ad aprire il Sarajevo Film Festival, per poi essere presentato in anteprima nordamericana al Toronto Film Festival.