Trespass, lo strano record del film con Nicolas Cage e Nicole Kidman

Mediaset 20 questa sera trasmette Trespass, crime thriller diretto da Joel Schumacher che vede come protagonisti Nicolas Cage e Nicole Kidman nei panni di una coppia presa in ostaggio da un gruppo di malviventi durante una rapina.

Ecco per l'occasione una serie di curiosità sulla realizzazione della pellicola, a partire dall'uscita a sorpresa di Cage:

La produzione di Trespass è stata smantellata il 3 agosto 2020 in seguito all' abbandono di Cage , che insisteva nel voler interpretare uno dei rapinatori invece del marito della Kidman. Il ruolo è stato così offerto a Liev Schreiber, ma il giorno seguente Cage ha accettato definitivamente la parte.

Con un incasso di 35 milioni di dollari, il film ha finito la sua corsa nelle sale dopo soli 10 giorni e un incasso di 24 milioni

Proprio per questo, Trespass è diventata la pellicola più veloce a debuttare in home video (18 giorni), record detenuto in precedenza da From Justin to Kelly (2003).

Nicole Kidman e Ben Mendelsohn hanno entrambi recitato in un film di Batman: la prima in Batman Forever (diretto sempre da Schumacher) e il secondo ne Il cavaliere oscuro - Il ritorno.

Nel film, una banda di ladri prende in ostaggio due ricchi coniugi all'interno della loro villa. Durante una notte di violenze e paura vengono anche a galla alcuni segreti inconfessabili dei due, che in apparenza sembrano una coppia perfetta. Trespass andrà in onda questa sera alle 21.00 su Mediaset 20.

Qui trovate la nostra recensione di Trespass. Per altre notizie, vi ricordiamo che Nicolas Cage interpreterà se stesso in un film che lo vedrà come protagonista.