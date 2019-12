Trent Reznor su Bird Box:'Si è trattata di una maledetta perdita di tempo'

Un anno fa Bird Box era sulla bocca di tutti, come uno dei film di più grande successo di Netflix. Il thriller diretto da Susanne Bier e interpretato da Sandra Bullock e Trevante Rhodes ha debuttato il 14 dicembre 2018 ed è diventata una visione cult in quel periodo delle vacanze natalizie, trasmesso da 45 milioni di account nei primi sette giorni.

Ma ora si scopre che non tutti quelli che hanno lavorato a Bird Box hanno apprezzato l'esperienza. In un'intervista con Revolver, il musicista Trent Reznor ha criticato Bird Box per come gestisce la sua colonna sonora, composta insieme al suo storico collaboratore Atticus Ross.

I due vinsero l'Oscar alla miglior colonna sonora originale per The Social Network di David Fincher, e i loro credit comprendono titoli come Gone Girl, Waves e più recentemente la serie HBO, Watchmen.



Tornando a Bird Box, Reznor ricorda così l'esperienza:"Quando ci siamo immersi, sembrava che le persone stessero telefonando. E tu sei bloccato con un direttore del montaggio che aveva davvero pessimo gusto; é un po' la nostra barricata per ottenere delle cose nel film. E l'ultima ciliegina su quella torta di merda fu che eravamo in tour quando l'hanno mixata. Hanno mixato la musica così bassa che comunque non si sentiva. Quindi è stato come... è stata una fottuta perdita di tempo. Abbiamo pensato 'nessuno vedrà questo film'. E ovviamente è il film più visto di sempre su Netflix".

Bird Box è stato adattato dallo sceneggiatore di Arrival, Eric Heisserer, dal romanzo omonimo del 2014 di Josh Malerman.

In un mondo post-apocalittico dei mostri invisibili vagano sulla Terra e uccidono le persone che li guardano direttamente. Sandra Bullock interpreta che si ritrova a proteggere due bimbi piccoli dai mostri.

Dopo una polemica, Netflix rimosse le immagini di un vero incidente ferroviario, presenti nel film. Inoltre i dati dimostrano che più di 80 milioni di abbonati hanno visto il film.