Trent Reznor e Atticus Ross comporranno la colonna sonora di Mank, nuovo film di Fincher

Dopo averci deliziato di recente con la colonna sonora di Watchmen, Trent Reznor e Atticus Ross hanno confermato il loro coinvolgimento nel prossimo progetto di David Fincher, regista con il quale hanno già collaborato per The Social Network, Millennium - Uomini che odiano le donne e Gone Girl.

La conferma è arrivata direttamente dai due musicisti durante una recente intervista con Revolver, nella quale hanno anche anticipato qualche interessante dettaglio sulla colonna sonora in questione. "Non utilizzeremo il sintetizzatore modulare per quel film. Pensiamo di rimanere fedeli al periodo di ambientazione (inizio anni '40, ndr.), perciò sarà una sfida tutta nuova" ha spiegato Reznor.

Intitolato Mank, il nuovo film di Fincher - al ritorno dietro la macchina da presa dopo Gone Girl - vedrà come protagonista Gary Oldman nei panni di Herman Mankiewicz, lo sceneggiatore che ha scritto Quarto Potere insieme ad Orson Wells: la pellicola seguirà il tumultuoso sviluppo dello script di quello che molti considerano il più grande film mai girato.

Nel cast di Mank - le cui riprese sono iniziate il mese scorso in vista di un'uscita prevista per il 2020 - ci saranno anche Amanda Seyfried, Lily Collins, Charles Dance e Arliss Howard.

Reznor e Ross hanno recentemente collaborato con la Pixar: leggete perché hanno deciso di comporre la colonna sonora di Soul.