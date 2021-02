Quel Treno per Yuma, la triste storia del cavallo morto sul set

L'incidente accaduto sul set di Quel Treno per Yuma, il film del 2007 con Russell Crowe, va ad inserirsi in una lunga serie di disgrazie accadute durante le riprese di un film in cui troviamo coinvolti degli animali: il malcapitato, in questo particolare caso, fu uno dei tanti cavalli adoperati dalla produzione.

Una delle scene del film prevedeva infatti che il cavallo in questione galoppasse a favore di camera per poi, ovviamente, evitare il veicolo con l'attrezzatura e proseguire indisturbato la sua corsa: il povero animale, però, tirò inspiegabilmente dritto finendo per travolgere la cinepresa, ferendosi gravemente e causando seri danni anche allo stuntman in sella.

Mentre quest'ultimo riuscì a riprendersi dopo un periodo trascorso in ospedale, per il cavallo non ci fu purtroppo nulla da fare: l'animale fu quindi soppresso sul set, causando ovviamente la preoccupazione delle varie associazioni animaliste interessate al trattamenti degli animali nel mondo del cinema. Le indagini, però, discolparono completamente la produzione: pare infatti che il cavallo, a causa dell'addestramento ricevuto, non avesse recepito il comando dell'uomo in sella, proseguendo quindi per la sua strada senza evitare il veicolo con l'attrezzatura.

Una disgrazia, dunque, da non imputare a nessuno degli addetti ai lavori presenti sul set: resta, naturalmente, il dolore per un incidente che segnò inevitabilmente la produzione del film.