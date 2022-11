Quel Treno per Yuma, come cambia il finale rispetto al film del 1957?

Adattamento di un racconto tratto da una raccolta di Elmore Leonard, Quel Treno per Yuma, come spesso accade dalle parti di Hollywood, aveva già ricevuto un adattamento nel 1957, del quale il film di James Mangold non è, in fin dei conti, classificabile come vero e proprio remake: le due opere, infatti, differiscono in più di un punto.

La più importante delle divergenze tra i due film si trova in effetti proprio sul finale: nell'adattamento del 1957, infatti, Ben Wade e Dan Evans (interpretati in quel caso da Glenn Ford e Van Heflin) riescono entrambi a salire sul treno dopo aver risposto al fuoco dei membri della banda di Wade giunti lì proprio per liberare il fuorilegge, uccidendo Charlie Prince.

Nel film in cui Wade ed Evans hanno rispettivamente i volti di Russel Crowe e Christian Bale, invece, vediamo sì la banda del primo giungere alla stazione con l'intenzione di cogliere l'occasione di liberare il bandito, ma in questo caso riescono ad uccidere Evans, venendo poi abbattuti dallo stesso Wade come per rappresaglia.

Nel film di Mangold, inoltre, è il figlio di Dan Evans ad accompagnare i due alla stazione, mentre nella versione del '57 trovavamo la moglie dell'allevatore. E voi, avete visto entrambi gli adattamenti del racconto di Leonard? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la storia del cavallo ucciso sul set di Quel Treno per Yuma.