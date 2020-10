Il trenino Thomas, il regista di World War Z dirigerà il film tra animazione e live-action

Il trenino Thomas è pronto ad approdare sul grande schermo. Mattel ha affidato ufficialmente Marc Forster (Monster's Ball, World War Z, Ritorno al Bosco dei 100 Acri) la regia di un film ibrido tra animazione e live-action dedicato al celebre franchise.

La sceneggiatura del progetto è già stata realizzata da Renée Wolf (Ritorno al Bosco dei 100 Acri), Alyssa Hill (A Taste of Power) e Jesse Wigutow (autore del nuovo Tron con Jared Leto), ma la compagnia non ha ancora fornito dettagli sul periodo in cui entrerà in produzione.

"Thomas è un franchise amato in tutto il mondo che si concentra sull'importanza dell'amicizia, un tema che risuona profondamente con tutti i bambini e genitori" ha dichiarato il produttore esecutivo Robbie Brenner (via SyFy Wide). "Marc è un narratore incredibile e non vedo l'ora di collaborare con lui per raccontare la storia di Thomas in un modo moderno e inaspettato."

Forster ha commentato: "Thomas ha fatto parte della mia vita sin dall'infanzia. Non potrei essere più entusiasta di lavorare con Robbie e l'intero team di Mattel e intraprendere questo bellissimo viaggio con un brand senza tempo come questo."

Creato nel 1945 dal reverendo W.V. Awdry, Il trenino Thomas celebre quest'anno il suo 75° anniversario. Piccola curiosità: nei mesi scorsi il personaggio è apparso in una mod di Resident Evil 3 remake.