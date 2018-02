Tremors: A Cold Day in Hell, svelata la data d'uscita e il trailer ufficiale del 6° film

È grazie ache possiamo mostrarvi quest'oggi il primo trailer ufficiale dell'annunciato Tremors: A Cold Day in Hell , sesto film del franchise iniziato col cult del '90 condiretto dae con protagonista

Il film uscirà direct-to-video in Blu-ray e Dvd in America il prossimo 1° maggio prodotto dalla Universal 1440 Entertainment, casa di produzione di proprietà della Universal Pictures. Questa la sinossi ufficiale: "Burt Gummer e suo figlio Travis Welker si ritroveranno nuovamente sulle tracce dei viscidi Graboids durante un'indagine in Canada per indagare su una serie di strane morti riconducibili agli strani vermoni. Giunti così in una remota stazione di ricerca nella Tundra Artica, i due cominciano a sospettare che i Graboid siano stati armati da mano umana, ma prima di dimostrare la sua teoria viene infettato dal veleno dei nemici. Con 48 ore di vita, l'unica speranza di salvezza è creare un antidoto, cosa possibile solo mungendo un Graboid!".



Tremors: A Cold Day in Hell scritto da John Whelpley vedrà nel cast anche Jamie Kennedy, Tanya van Graan, Rob van Vuuren e Greg Kriek. Non è ancora disponibile una data d'uscita Italiana, release assolutamente non scontata, anche se il successo della saga potrebbe farlo approdare anche sui nostri scaffali.