Tremors 7, Michael Gross lascia aperto uno spiraglio: 'Non è detto che sia l'ultimo'

Il franchise di Tremors è tornato in questi giorni con il settimo capitolo, Shrieker Island, disponibile in Blu-ray, video on demand e su Netflix, e molti fan si chiedono già se il franchise continuerà anche con un ottavo titolo. Intervenuto al podcast The Boo Crew, Michael Gross, che interpreta Burt Gummer, ha detto la sua sull'argomento.

In Tremors: Shrieker Island, Burt viene divorato da un enorme Graboid, e dopo la sua morte i titoli di coda gli rendono omaggio presentando alcune sue immagini tratte dai precedenti film. Nonostante questo, Michael Gross ritiene che ci possa essere spazio, almeno in teoria, per un ulteriore capitolo, anche perché il pubblico non ha visto "ufficialmente" il cadavere del suo personaggio.

"C'è una parte di me che pensa che la Universal Home Entertainment ne abbia ormai abbastanza di Tremors. Nel corso di quest'ultimo film molte cose mi hanno suggerito che forse ne avevano abbastanza" ha spiegato. "Sono venuti da me e mi hanno detto: E se finissimo con il settimo? Io ho risposto: Qualunque cosa decidiate di fare, mi sta bene. Detto questo, la porta è ancora aperta per un ottavo Tremors. Può sembrare improbabile, ma è così. E se ci fosse, se la storia fosse interessante, sarei d'accordo perché Burt è sempre molto divertente. Dipenderà anche dal fisico, da cosa vorranno che faccia. Se fosse tra due anni, ne avrei 75. Vorrà dire che continuerò a pregare di restare in forma, per fare ciò che mi verrà chiesto - se mi verrà chiesto."

Probabilmente dipenderà dal successo di Tremors 7: se i numeri saranno positivi, è probabile che Universal decida di andare avanti.

