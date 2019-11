Tremors 7 si farà: l'annuncio diffuso con un video dal set

La notizia che il nuovo capitolo della saga Tremors è ufficialmente in produzione è arrivato: a confermare i rumor che già circolavano da qualche tempo è stato l'attore Michael Gross, che vestirà nuovamente i panni di Burt Gummer. Il nuovo capitolo è il numero sette e porterà avanti il franchise iniziato nel 1990 dalla Universal Home Entertainment.

Il video, condiviso sulla pagina ufficiale intagram della produzione, mostra Gross sul set affiancato dalle co-star Jon Heder (Napoleon Dynamite) e Jackie Cruz (Orange Is the New Black), mentre i tre danno l'entusiastico annuncio:



"Qui è Michael Gross che vi parla, dal set di Tremors 7 e sono passati trent'anni dal primo capitolo. Seguiteci con #tremorsmovie e #tremors7!"



Michael Gross è un vero e proprio padrino per il franchise, nonché personaggio principale di ogni capitolo, ma stavolta con un look decisamente fuori dall'ordinario: lo stesso attore pochi giorni fa aveva preannunciato il ritorno di un bizzarro Burt Grummer "come non l'avete mai visto! Come mai il cacciatore di Graboid ha un aspetto così strano? Allacciate le cinture!"



Nel nuovo capitolo intitolato Tremors: Island Fury, i Graboid sono tornati, illegalmente trasportati su di un'isola paradisiaca da un ricco playboy in cerca di forti emozioni.



"Non pensavo ci sarebbe stato un settimo capitolo mentre giravamo Tremors 6", ammette l'attore: "Ho qualche idea di quello che succederà, ma non posso rivelare nulla... altrimenti dovrei uccidervi!"



Tremors 7 sarà distribuito nel 2020, ma non ci sono ancora informazioni precise in merito.