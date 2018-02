Tremors 6: le prime esclusive foto del film pubblicate online

Sul web sono comparse una serie di foto inedite di, il nuovo capitolo del famoso franchise che prese il via nel 1990 con il primo film diretto da Ron Underwood. Il sesto capitolo, intitolato, con il personaggio di Burt Gummer pronto a tornare in azione, tra i superstiti di tutti i precedenti cinque film.

Nonostante i fan fossero un po' tristi nel sapere che nell'adattamento televisivo di SyFy, Burt Gummer, interpretato da Michael Gross, non comparirà, le sue avventure continueranno nel sesto lungometraggio.

Il film arriverà nelle sale alla fine di quest'anno e riprenderà le vicende del quinto capitolo del 2015, Bloodlines. Alla regia nuovamente Don Michael Paul mentre nel cast tornerà anche Jamie Kennedy, nei panni dell'aiutante Travis Welker.

Nelle immagini si possono vedere Burt e Travis in varie scene d'azione di A Cold Day in Hell insieme ai nuovi membri del cast di supporto. La novità riguarda le ambientazioni: dal caldo delle zone desertiche dei precedenti film si passa al gelo di una remota base di ricerca artica.

Ovviamente nelle foto sono assenti i mostri Graboid, per precisa scelta della Universal. Il film al momento non ha ancora una data d'uscita ufficiale ma è praticamente certo che sarà disponibile nella seconda parte del 2018.

Kevin Bacon riprenderà invece il ruolo di Val McKee, interpretato soltanto nel primo film della saga, ma ricordato con grande affetto dai fan.