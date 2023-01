Tremors 2, Kevin Bacon sta soltanto 'aspettando la chiamata'

Tremors è un film a cui Kevin Bacon deve molto, perciò non sorprende che l'attore protagonista, in un recente post su Twitter, abbia scritto di stare semplicemente "aspettando la chiamata" per tornare a interpretare Valentine McKee in un eventuale sequel.

Per il momento, Bacon ha partecipato a due progetti del franchise e a un episodio pilota del 2018, che però non è mai stato trasmesso. E ha dell'incredibile come a trentatré anni dall'uscita dell'opera originale – il 19 gennaio 1990 – siano stati prodotti sette film e una miniserie in 26 episodi senza nessuna apparizione dell'attore. Come se non bastasse, per Michael Gross Tremors 7 potrebbe non essere l'ultimo.

Non per questo Bacon ha deciso di arrendersi – in pieno stile McKee: "Eravamo vicini al 25° anniversario, sono andato da Blumhouse e ho creduto che fossero davvero convinti all'idea. Ma poi l'Universal ha accantonato il progetto, ritenendo che non sarebbe risultato funzionale come la prima volta, perciò – di nuovo – fu un nulla di fatto. Poi, però, sono tornati da me e mi hanno chiesto: "Che ne diresti di fare una serie?'"

Sempre su Twitter, l'attore si è reso più che disponibile per un'iniziativa del genere: "Abbiamo realizzato un ottimo episodio pilota fuori da Albuquerque, con tanto di cast, regista e sceneggiatori davvero fantastici" ha dichiarato al Dead Central nel 2020. "Ancora oggi non mi spiego perché non siano andati avanti. Se il pilota fosse stato orribile... be', allora posso anche capirlo, ma non è certo questo il caso, visto il perfetto equilibrio tra divertimento e paura che eravamo riusciti a creare."

La possibilità di un rinnovo è ancora critica: la volontà di Bacon riuscirà a cambiare le carte in tavola? Nel frattempo, ecco la recensione di Tremors.