Tremila anni di attesa: scoprite il nuovo fantasy di George Miller, finalmente in Italia

Come vi abbiamo riportato qualche giorno fa, tra le nuove uscite home-video di giugno 2023 per Eagle Pictures ci sarà anche l'attesissimo Tremila anni di attesa, nuovo fantasy scritto e diretto da George Miller.

Il film, presentato a Cannes nel 2022, dopo aver saltato la distribuzione nelle sale in Italia sarà disponibile dal 21 giugno disponibile in home video grazie appunto ad Eagle Pictures, che lo pubblicherà nei formati DVD, Blu-ray e 4K Ultra HD. Un film sul potere della creazione e dell’immaginazione con protagonista il Premio Oscar Tilda Swinton, qui diretta dal regista pluripremiato George Miller - che torna dietro la macchina da presa dopo il pluripremiato cult Mad Max: Fury Road e in attesa del prequel Mad Max: Furiosa con Anya Taylor Joy e Chris Hemsworth.

Tremila anni di attesa racconta la storia di Alithea Binnie (Tilda Swinton) che, benché soddisfatta dalla sua vita, ha sempre uno sguardo scettico sul mondo. Mentre si trova a Istanbul, incontra un Djinn. Il Genio (Idris Elba), le propone di esaudire tre suoi desideri in cambio della libertà. Ma Alithea è fin troppo colta per non sapere che nelle fiabe i sogni non vengono mai realmente esauditi: deciso a convincerla, il Genio inizia a raccontarle il suo passato straordinario e, sedotta dalla sua storia, Alithea finisce per formulare il più sorprendente dei desideri...

L'appuntamento è fissato per il 21 giugno prossimo: quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti! Per altri contenuti recuperate il trailer ufficiale di Tremila anni di attesa.