Tremila anni di attesa: di cosa parla e quando esce in tv o streaming?

Dopo l'epocale Mad Max: Fury Road, il regista premio Oscar George Miller torna il fantasy visionario Tremila anni di attesa, in arrivo questa settimana in prima tv e in streaming.

Presentato fuori concorso alla 75ª edizione del Festival di Cannes, il film – basato sul racconto “The Djinn in the Nightingale’s Eye” di Antonia Susan Byatt - vede protagonisti Idris Elba e Tilda Swinton, rispettivamente nei panni di un genio e di una colta ricercatrice, e sarà proposto in prima tv su Sky domenica 5 novembre alle 21.15 su Sky Cinema Due, in streaming su NOW e disponibile on demand, anche in qualità 4K.

La storia è quella della dottoressa Alithea Binnie (Tilda Swinton), una ricercatrice soddisfatta dalla sua vita che ha sempre avuto uno sguardo scettico sul mondo. Mentre si trova a Istanbul per partecipare a una conferenza incontra un genio (Idris Elba), che le propone di esaudire tre suoi desideri in cambio della libertà. Questo però comporta due problemi: il primo è che Alithea non crede che il genio sia reale, ma che sia frutto di un problema al cervello, il secondo è che, da profonda conoscitrice della storia e della mitologia, la dottoressa conosce l’insegnamento delle favole, nelle quali quando si esprimono dei desideri le cose vanno sempre a finire male.

Con uno stile straordinariamente originale, il film tiene insieme elementi di avventura ed epica storica, per riflettere su realtà, fantasia, amore e soprattutto sulla forza del cinema di raccontare storie attraverso immagini e immaginari.

Per altri contenuti recuperate il trailer ufficiale di Tremila anni di attesa.