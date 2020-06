Tre uomini e una pecora, Rebel Wilson da stella del teatro australiano a volto comico

Questa sera alle 21:15 su Cielo verrà trasmessa la commedia Tre uomini e una pecora, che vide una giovanissima Rebel Wilson accostarsi a uno dei suoi primi ruoli da volto comico che avrebbe contraddistinto gli sviluppi della sua carriera fino a diventare protagonista lei stessa di film di successo negli Stati Uniti.

Nata e cresciuta a Sydney, Australia, Rebel Wilson ha studiato leggi e arti (Theatre and Performance Studies) all'Università del Nuovo Galles del Sud dopo la quale ha lavorato come sceneggiatrice, produttrice e comica per la Sydney Theatre Company e si è esibita al Melbourne Comedy Festival. Dopo aver ottenuto qualche piccola partecipazione a film come Ghost Rider, il cinecomic con Nicolas Cage, e Le amiche della sposa di Paul Feig (accanto praticamente a mezzo cast femminile del Saturday Night Live), ottiene un primo ruolo di rilievo nella commedia The Wedding Party, accanto a Lizzy Caplan, Kirsten Dunst e Isla Fisher.

Tuttavia è con Tre uomini e una pecora - co-produzione tra Australia e Regno Unito - che la Wilson vola in cima alle preferenze del pubblico e da lì in avanti assumerà sempre ruoli più importanti nelle produzioni successive, specializzandosi come caratterista e in ruoli per la maggior parte delle volte da comprimaria. E' il caso ad esempio della saga di Pitch Perfect, in cui apparirà in tutti e tre i capitoli al fianco di Anna Kendrick.

Le commedie successive Single, ma non troppo e Grimsby - Attenti a quell'altro accentueranno il suo lato più demenziale, così come anche Attenti a quelle due con Anne Hathaway, spesso a riproporre lo stereotipo della strana coppia al cinema. In Non è romantico sarà per la prima volta protagonista di un film grazie a Netflix, prima di ritornare alla sua dimensione iniziale anche per il recente Jojo Rabbit.