Tre uomini e una gamba, il trio non richiese alcun compenso per le loro performance

Tre uomini e una gamba è, probabilmente, il film più famoso della filmografia di Aldo, Giovanni e Giacomo. Dopo aver passato anni a fare cabaret, i tre decisero di lanciarsi nel mondo del cinema e da questa scelta ne sono uscite pellicole diventate dei veri e propri cult.

Molti si chiedono dove sia stato girato Tre uomini e una gamba, proprio per la sua natura di road movie. In realtà, la pellicola ebbe un budget molto basso e puntò principalmente sulla bravura dei tre protagonisti e la loro capacità di saper far ridere in maniera del tutto naturale. Nonostante fu realizzato in sordina per la sua natura da opera prima, la pellicola riscontrò un successo inaspettato diventando uno dei film più visti di quel periodo al cinema. Nel corso degli anni, ha acquistato sempre di più un'aura da vero e proprio cult italiano.

Come ogni opera prima che si rispetti anche Tre uomini e una gamba è stato realizzato con un budget minimo. Per evitare di prendere altri soldi e quindi diminuire ancor di più la disponibilità, Aldo, Giovanni e Giacomo decisero di non prendere alcun tipo di stipendio per le loro performance ma di guadagnare solo dagli effettivi incassi che il film avrebbe fatto al cinema, dividendosi una percentuale. Questa a lungo andare, si rivelò essere una scelta molto saggia per il trio.

In una delle scene più iconiche del film, Aldo improvvisò il celebre "colpo di testa" di Tre uomini e una gamba. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!