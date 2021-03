Tre Uomini e una Gamba, dove fu girato il film cult con Aldo, Giovanni e Giacomo?

Alzi la mano chi non sa recitare a memoria l'intero copione di Tre Uomini e una Gamba: immaginiamo siate in pochissimi. Il film con Aldo, Giovanni e Giacomo è ancora, a quasi un quarto di secolo dal suo esordio sul grande schermo, uno dei lavori più amati del trio, assurto ormai da un po' al grado di cult assoluto.

Tema importantissimo nel film di Massimo Venier (come nei successivi due girati in collaborazione con il trio, Così è la Vita e Chiedimi se Sono Felice) è quello del viaggio: i nostri eroi attraversano l'Italia da capo a piedi compiendo al tempo stesso, tra una risata e l'altra, un percorso di maturazione che porterà poi al finale che ben conosciamo.

Ma quali sono i luoghi che fanno da sfondo alle vicende di Aldo, Giovanni e Giacomo nel film: bene, sappiate che, a differenza di quanto narrato nel film (in cui si parte da Milano e si arriva a Gallipoli) le riprese sono state effettuate circa a metà strada tra i luoghi in cui prende vita la nostra storia. Sia le scene milanesi che quelle ambientate in Puglia sono state infatti girate tra Roma e dintorni, con il quartiere EUR a vestirsi da Milano e strade più periferiche adibite a finta Gallipoli.

Non solo Tre Uomini e una Gamba, comunque: per assecondare questa botta di nostalgia, ecco una raccolta delle migliori scene di Aldo, Giovanni e Giacomo.