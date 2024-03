Tre Uomini e una Gamba, arriva il sequel? L'annuncio (che puzza di Pesce d'Aprile)

A poco meno di 30 anni dalla sua uscita, Tre Uomini e una Gamba continua a essere forse il film a cui i fan di Aldo, Giovanni e Giacomo sono più affezionati: l'esordio del trio sul grande schermo si guadagnò già all'epoca lo status di instant cult, per cui è plausibile che oggi a qualcuno venga in mente di giocare sull'effetto nostalgia.

In questi giorni un post su Instagram ha infatti fatto sognare i fan dei tre amatissimi comici (che, vi ricordiamo, per Tre Uomini e una Gamba non percepirono compenso): sul profilo del duo romano Le Coliche è infatti apparso un annuncio che sembrerebbe anticipare l'uscita del trailer ufficiale... Del sequel del film del 1997!

"Chi ci segue da tempo sa quanto questo traguardo ci renda orgogliosi e ci faccia emozionare. Abbiamo perso il conto del numero di volte che abbiamo citato Aldo, Giovanni e Giacomo nei nostri video e ora facciamo parte di tutto questo. Sappiamo cosa state pensando: 'Tre Uomini e una Gamba è un film perfetto che deve rimanere tale'. È probabile, ma perché privarci della gioia di rivivere quella magia? È stato terribilmente difficile mantenere il segreto fino ad ora ma finalmente possiamo svelarvi tutto: lunedì il trailer de Il Ritorno del Garpez" si legge nel post di cui sopra. Sarà vero? La data indicata per l'uscita del film lascia in effetti supporre che si tratti di un elaborato Pesce d'Aprile... Ma se fosse solo psicologia inversa? In giornata, comunque, avremo la risposta!

