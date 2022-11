Tre uomini e un fantasma: il film de I ditelo voi arriva in esclusiva su Prime Video

Tre uomini e un fantasma, il nuovo film del trio comico napoletano I Ditelo Voi, composto da Francesco De Fraia, Domenico Manfredi e Raffaele Ferrante, dopo l'uscita nelle sale il 24 novembre scorso si è già assicurato un passaggio in streaming grazie alla piattaforma di streaming Prime Video.

Il film racconta la storia di Mimmo (Domenico Manfredi), che ha 50 anni e un’inguaribile ossessione per i giochi a premi. Quando, ricorrendo a modi molto poco ortodossi, riesce a vincere un weekend “all inclusive” in una lussuosa villa del ‘700, convince i suoi ignari amici di sempre, Lello (Raffaele Ferrante) e Francesco (Francesco De Fraia), ad accompagnarlo. Quello che nessuno dei tre può immaginare, però, è che la villa non è affatto lo sfarzoso resort che si aspettavano, bensì un cupo ricettacolo di tensione ed eventi inspiegabili mossi dal malefico fantasma di una bambina (Artemisia Levita) in cerca di vendetta e intenzionato a tormentare i tre sfigatissimi amici, rendendo la loro vacanza un vero e proprio incubo!

Tre uomini e un fantasma, come potete vedere anche dalla nuova locandina pubblicata da Prime Video, arriverà in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand a partire dal prossimo 30 dicembre. Se volete, potete recuperare anche il trailer del film, disponibile all'interno dell'articolo. Il film è scritto, diretto e interpretato da Domenico Manfredi, Raffaele Ferrante e Francesco De Fraia, e oltre Artemisia Levita include nel cast anche Roberta Spagnuolo, Pasqualina Sanna e Vincenzo De Lucia.

Per altre novità in arrivo durante il periodo natalizio, guardate il trailer di Natale a tutti i costi, nuova commedia natalizia di Netflix con protagonista Christian De Sica, e scoprite l'ultimo poster di LOL Xmas Special, lo speciale natalizio di Prime Video dedicato a LOL: Chi ride è fuori.

Tre uomini e un fantasma arriva su Prime Video dal 30 dicembre.