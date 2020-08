Tre scapoli e un bebè, Zac Efron farà parte del reboot di Disney+

Sembrano ormai veramente lontani per Zac Efron i tempi di High School Musical, dove vestiva i panni di Troy Bolton, la giovane promessa del basket con un invidiabile talento canoro. Quello che per molti doveva essere una semplice meteora destinata ad esaurirsi con la fine dell'adolescenza, si sta facendo strada nel mondo di Hollywood.

L'attore che di recente si è mostrato al mondo con la docuserie Netflix intitolata Zac Efron: con i piedi per terra, prenderà ora parte su Disney+ al reboot di un film di grandissimo successo degli anni '80, ovvero Tre scapoli un bebè.

La pellicola originale che aveva come protagonisti Tom Selleck, Steve Guttenberg e Ted Danson era a sua volta già il remake hollywoodiano del film francese Tre uomini e una culla. Si è trattato di un enorme trionfo al botteghino, che ha guadagnato oltre 240 milioni di dollari. Per tale ragione si decise anche di dar vita ad un sequel intitolato Tre scapoli e una bimba.

Del nuovo progetto di cui sarà protagonista Zac Efron non si sa ancora molto, sappiamo solo che Gordon Gray si occuperà della produzione mentre Will Reichel della sceneggiatura. Non è stato scelto ancora alcun regista.

Siamo sicuri che dopo aver preparato il pane carasau in Sardegna, saprà di certo destreggiarsi egregiamente anche tra pappine o pannolini.