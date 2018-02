Tre nuovi poster IMAX per Pacific Rim - La rivolta

Sono tre i nuovi posterdedicati al prossimo, sequel del cult movie diarrivato nelle sale cinematografiche nel 2013. Potete ammirare tutti questi nuovi poster comodamente dopo il salto.

John Boyega (Star Wars: Il Risveglio della Forza) interpreta il ribelle Jake Pentecost, un pilota Jaeger un tempo promettente il cui leggendario padre ha dato la vita per assicurarsi la vittoria dell'umanità contro il mostruoso "Kaiju". Jake ha abbandonato il suo addestramento solo per finire tra dei criminali. Ma quando una minaccia ancora più inarrestabile si scatena per distruggere le nostre città e mettere in ginocchio il mondo, gli viene offerta un'ultima possibilità di redenzione, per provare ad essere all'altezza di suo padre. A chiamarlo alla battaglia sarà sua sorella Mako Mori (Rinko Kikuchi) - che è a capo di una coraggiosa nuova generazione di piloti cresciuta all'ombra della guerra. Mentre cercano giustizia per i caduti, la loro unica speranza è unirsi insieme in una rivolta globale contro le forze che vogliono causare l'estinzione.

Pacific Rim: La Rivolta è diretto da Steven S. DeKnight e vede un cast formato, tra gli altri, da John Boyega, Scott Eastwood, Jing Tian, ​​Cailee Spaeny, Rinko Kikuchi, Burn Gorman, Adria Arjona e Charlie Day.