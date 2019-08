Tre new entry nel cast del nuovo film di Mortal Kombat

Dopo l'annuncio di Ludi Lin nel cast di Mortal Kombat, l'autorevole The Hollywood Reporter conferma ben tre nuovi ingressi nel progetto ispirato al noto franchise di videogame.

Come svela il The Hollywood Reporter, la nuova pellicola dedicata a Mortal Kombat sta aggiungendo i suoi combattenti al cast. Mehcad Brooks (visto nella serie tv Supergirl), l'esordiente Sisi Stringer e Tadanobu Asano (visto nella trilogia dedicata a Thor) sono saliti a bordo del progetto.

James Wan e Todd Garner saranno i produttori di questa nuova versione cinematografica che vedrà il debutto alla regia del veterano degli spot tv Simon McQuoid. Greg Russo, grande fan del videogame originale, ha firmato la sceneggiatura della pellicola.

La trama della pellicola non è ancora stata resa nota. Nel cast vedremo anche Joe Taslim nei panni di Sub-Zero. Per quanto riguarda le new entry annunciate questa sera, Brooks darà vita a Jackson ‘Jax’ Briggs delle Forze Speciali; Stringer sarà l'instabile assassina Mileena mentre Asano sarà Raiden, il dio del tuono giapponese.

New Line Cinema, che distribuirà il prodotto, sta puntando ad un cast diversificato per fare centro in molti territori chiave del box-office. La pellicola è fissata per il 5 marzo 2021.