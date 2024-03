I tre moschettieri: quando e dove vedere in streaming in Italia il nuovo film D'Artagnan

Dopo il successo nelle sale del nuovo film I Tre Moschettieri: Milady, la seconda parte della nuova saga cinematografica, vi segnaliamo l'arrivo in tv e in streaming in Italia de I Tre Moschettieri: D'Artagnan, ovvero il primo capitolo uscito nel 2023.

L’immortale romanzo di Alexandre Dumas rinasce in questo nuovo spettacolare adattamento tutto europeo che racconta la storia di D'Artagnan, giovane e vivace guascone, che viene dato per morto dopo aver cercato di salvare una ragazza da un rapimento: quando arriva a Parigi cerca in tutti i modi di scovare gli aggressori ma non sa che la ricerca lo condurrà nel cuore di una vera guerra che mette in gioco il futuro della Francia. Alleandosi con Athos, Porthos e Aramis, tre Moschettieri del Re, D'Artagnan affronterà le macchinazioni del Cardinale Richelieu, si innamorerà di Constance, la confidente della Regina e si guadagnerà l'inimicizia di colei che diventerà il suo peggior nemico: Milady.

Il film sarà in prima tv su SKY in onda lunedì 25 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Uno, alle 21.45 anche su Sky Cinema Action e in streaming su NOW, disponibile anche on demand su Sky. Il regista Martin Bourboulon dirige un cast d’eccezione guidato da Vincent Cassel nel ruolo di Athos, François Civil in quello dell’impavido D’Artagnan, Romain Duris in quello del misterioso Aramis, Pio Marmaï nel ruolo del prorompente Porthos, Louis Garrel nei panni regali di Luigi XIII ed Eva Green in quello della fatale e seducente Milady.

Per altri contenuti recuperate il trailer de I Tre Moschettieri - D'Artagnan.

