I tre moschettieri, ecco le date di uscita dei film tratti dal romanzo di Dumas

Pathé ha pubblicamente annunciato le date d'uscita ufficiali in Francia e Svizzera per I tre moschettieri - D'Artagnan e I tre moschettieri - Milady, saga in due parti da 85 milioni di dollari di budget e basata sul capolavoro letterario di Alexandre Dumas. I due film prodotti verranno distribuiti a livello internazionale.

Diretti da Martin Bourboulon, sono prodotti da Chapter 2 e Pathé, basati su una sceneggiatura di Matthieu Delaporte e Alexandre de la Patellière, I tre moschettieri - D'Artagnan uscirà in Francia e Svizzera il 5 aprile 2023 mentre il seguito, I tre moschettieri - Milady otto mesi dopo, il 13 dicembre 2023.



Ricco il cast del dittico, composto da François Civil, Eva Green e Vincent Cassel, rispettivamente nei panni di D'Artagnan, Milady e Athos. A loro si aggiungono Eric Ruf nel ruolo del Cardinal Richelieu, Vicky Krieps nei panni della Regina Anna d'Austria, Romain Duris nei panni di Aramis, Pio Marmaï nel ruolo di Porthos, Ralph Amoussou nel ruolo di Annibale e Louis Garrel in quello di Re Luigi XIII. Garrel ha recitato nell'ultimo film di Woody Allen; su Everyeye trovate la recensione di Rifkin's Festival.



I film verranno distribuiti in Italia grazie a Notorious. Le riprese sono iniziate a settembre in location lussuose e affascinanti come il Palazzo del Louvre, i castelli di Fontainebleu, il centro storico di Troyes e molti altri.



L'annuncio de I tre moschettieri è stato ufficializzato lo scorso mese di febbraio.