Tre metri sopra il cielo, che fine hanno fatto i mitici lucchetti d'amore di Ponte Milvio?

Questa sera alle 21:10 La 5 riproporrà la commedia sentimentale che ha segnato un'intera generazione di adolescenti, ovvero Tre metri sopra il cielo, film di Luca Lucini tratto dal libro omonimo di Federico Moccia che contribuì a lanciare la carriera nel cinema di Riccardo Scamarcio. Ma che fine hanno fatto i lucchetti?

Nella pellicola i due innamorati della storia, Babi e Step, incidono i loro nomi su un lucchetto che poi attaccano in uno dei posti liberi di Ponte Milvio; il gesto è rimasto così impresso e iconico nella mente dei giovanissimi e innamorati spettatori che è stato replicato veramente fino all'inverosimile, tanto da ricoprire tutto lo storico Ponte della Capitale di lucchetti e pegni d'amore. Tuttavia, lo scorso anno - per buona pace di tutti coloro che avevano impresso le loro generalità sull'oggetto - alcuni volontari della Greenside Roma Onlus si sono armati di tronchesi, secchielli e buona volontà procedendo alla rimozione.

I lucchetti sono sempre stati indigesti ai responsabili del decoro pubblico, specialmente se parliamo di una città come Roma. Non è tutto, le chiavi di questi infiniti lucchetti venivano poi gettate nel Tevere in pegno e chissà quante ce ne saranno nel fondale del fiume. La rimozione dei lucchetti era stata tentata anche nel 2012, quando ormai Ponte Milvio era diventato irriconoscibile, anzi riconoscibile proprio per quei lucchetti e rimando al film con Scamarcio.

La rimozione è iniziata ufficialmente nel maggio 2019, ma non è detto che metta un freno definitivo alle iniziative dei tanti giovani innamorati che ancora credono in questa particolarissima forma di tradizione, considerando che chi ha visto il film da adolescente, nel 2004, ormai dovrebbe aver superato abbondantemente quella fase...

