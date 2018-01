Tre manifesti a Ebbing: un nuovo spot dopo la vittoria ai Golden Globe

20th Century Fox ha diffuso in streaming il nuovo spot di, che ribadisce la vittoria agli ultimi Golden Globe, consegnati nella notte di domenica scorsa, e lo piazzano tra i favoriti per l’Oscar più ambito.

Il film, con protagonisti Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell, John Hawkes e Peter Dinklage, uscirà nelle sale italiane domani 11 gennaio 2018. Dopo aver essere stato presentato tra gli applausi alla 74ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia e aver chiuso il London Film Festival, la pellicola di Martin McDonagh ha trionfato nella notte dei Golden Globe, conquistando i premi come miglior film drammatico, miglior attrice protagonista alla McDormand, miglior attore non protagonista a Rockwell e miglior sceneggiatura a McDonagh.

Tre manifesti a Ebbing, Missouri si è guadagnato anche 9 nomination ai prossimi BAFTA, incluse le categorie miglior film e miglior film britannico. Si tratta del terzo film in carriera per il regista britannico di origini irlandesi dopo il successo critico di In Bruges e 7 psicopatici.

Su queste pagine trovate anche la nostra recensione direttamente da Venezia.

Sinossi: Una donna comincia una dura battaglia contro la polizia nella sua cittadina del Missouri, innalzando tre giganteschi cartelloni. L’ira della donna scaturisce dal mancato arresto da parte delle forze dell’ordine dell’assassino della figlia, con le indagini cadute nel disinteresse più totale.