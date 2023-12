Tre film Pixar arrivano per la prima volta al cinema! Li vedremo anche in Italia?

Tra i cinque film Pixar più belli degli ultimi anni c'è uno dei tre film che arrivano per la prima volta al cinema il prossimo anno: Red. Ma quali sono gli altri due? Scopriamolo insieme.

Red (Turning Red), candidato all'Oscar per miglior film d'animazione Soul, premio Oscar per la migliore colonna sonora originale di Trent Reznor, Atticus Ross e Jon Batiste. Luca, candidato agli Oscar per miglior film d'animazione, come Turning Red

Ecco i tre film fortunati che verranno proiettati al cinema (la loro destinazione originaria, troncata dalla terribile pandemia Covid-19). Ma quando arriveranno?

Soul approda nelle sale all'inizio dell'anno prossimo, il 12 gennaio. Turning Red arriva il 9 febbraio nelle sale, mentre il 22 marzo tocca a Luca. Un elemento in comune a queste proiezioni sarà la presenza di altrettanti cortometraggi: KitBull, Burrow,e For the Birds accompagneranno rispettivamente i tre film.

Si prospetta dunque una proiezione ricca e variegata. Nell'attesa di poter vedere i film sul grande schermo, vi rimandiamo alla nostra guida sui 10 migliori cortometraggi Pixar di sempre, pensata in occasione del 22 "compleanno" della Pixar Animation Studios nel 2017.

Quanto siete felici di poter finalmente vedere i tre film Pixar sul grande schermo? I fan sono già entusiasti... e voi? Lasciateci un commento per farcelo sapere!