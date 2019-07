Tre fan club francesi di Michael Jackson fa causa al film Leaving Neverland

Del film vi abbiamo parlato approfonditamente nella nostra recensione di Leaving Neverland, ma adesso dagli schermi televisivi e cinematografici per parlare del controverso documentario di Dan Reed bisognerà spostarsi nelle aule di tribunale.

Deadline infatti riporta che tre fan club francesi di Michael Jackson hanno citato in giudizio i due protagonisti del film, Wade Robson e James Safechuck, accusati di "macchiare" la reputazione del defunto re del pop.

Giovedì è stata tenuta un'udienza a Orléans, appena a sud di Parigi, dopo che a fine maggio un giudice federale degli Stati Uniti in un contenzioso simile aveva assolto la HBO, società di produzione e distribuzione del documentario. I supporter di Jackson si stanno comunque attivando in un tribunale francese perché le leggi sulla diffamazione francese sono diverse da quelle negli Stati Uniti e nel Regno Unito, dove la protezione dalla diffamazione non si estende dopo la morte. In Francia "offendere l'immagine di una persona deceduta" è considerato un reato grave.

I fan club chiedono un euro ciascuno come risarcimento simbolico.

Il regista dal film Dan Reed non ha mai fatto dietrofront e continua a difendere la sua opera col sostegno della HBO: "Tutte queste cause certamente non hanno intimidito né me né HBO. Restiamo a sostegno di ogni secondo del film" ha dichiarato.

Dall'altra parte dell'oceano, l'avvocato francese Emmanuel Ludot, che rappresenta i fan club nella causa contro Robson e Safechuck, ha definito "estremamente gravi" le accuse contro Jackson e le ha paragonate a "un vero linciaggio" dell'artista, morto il 25 giugno 2009. L'azione legale ha trovato il sostegno della tenuta di Michael Jackson.

Il codirettore John Branca ha dichiarato: "Sostieniamo pienamente gli sforzi del signor Ludot a nome di Michael e dei suoi amati fan in Francia e in tutto il mondo, sperando che la verità alla fine riesca a prevalere. Restiamo fiduciosi che una vittoria in Francia possa presto alimentare un movimento negli Stati Uniti per cambiare finalmente la legge al fine di garantire ai defunti la protezione dalla diffamazione".

