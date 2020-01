Tre bellissimi fan poster vincono il concorso indetto da Sony per Bad Boys For Life

La Sony Pictures ha pubblicato via Instagram tre bellissimi fan poster di Bad Boys For Life divenuti ormai art poster ufficiali, creati da tre artisti americani per il concorso indetto dallo studio e relativo alla promozione del terzo capitolo del franchise con protagonisti Will Smith e Martin Lawrence.

Diretto da Adil El Arbi & Bilall Fallah su una sceneggiatura scritta da Peter Craig, Joe Carnahan e Chris Bremner, il film debutterà nelle sale americane il 17 gennaio 2020 e, a giudicare dalla frase di apertura del trailer, rappresenterà l'ultima impresa di Mike Lowrey e Marcus Bennett.

Mentre Marcus si è ritirato dalla lotta contro il crimine, come viene rivelato dal filmato che trovate all'interno della notizia, Mike non ha invece alcuna intenzione di smettere. Quando quest'ultimo si ritrova in una situazione che non riesce ad affrontare per conto suo, però, si ritrova costretto a chiedere aiuto al suo amico per un'ultima volta.

In questo terzo capitolo i due saranno alle prese con la rapida ascesa del cartello di droga di Armando Armas, killer a sangue freddo e dal carattere provocatorio che farà di tutto per non farsi mettere il bastone tra le ruote dai protagonisti.

Nel cast del film troveremo anche Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Charles Melton, Paola Nunez, Kate Del Castillo, Nicky Jam e Joe Pantoliano. Che ve ne pare di questo primo trailer ufficiale? Siete curiosi di vedere Smith e Lawrence di nuovo fianco a fianco? Diteci la vostra, come sempre, nei commenti qui sotto.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alle prime recensioni di Bad Boys For Life e alla messa in produzione di Bad Boys 4.